YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da 3 ayda 220 bin metre kare alan yapı ruhsatı verildi

Aydın’da 3 ayda 220 bin metre kare alan yapı ruhsatı verildi

AYDIN HABERLERİ  | 18.05.2020 11:29 | Son Güncelleme

Mart döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 220 bin 616 metrekare ve bu yerlerin değeri ise 402 milyon 778 bin 803 TL olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı Ocak-Mart dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı.

Aydın’da 3 ayda 220 bin metre kare alan yapı ruhsatı verildi

Mart döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 220 bin 616 metrekare ve bu yerlerin değeri ise 402 milyon 778 bin 803 TL olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı Ocak-Mart dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; Aydın ilinde
yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 220 bin 616 metrekare oldu. 2020 yılı Ocak-Mart döneminde Aydın’da yapı ruhsatı verilen 220 bin 616 metrekare alanın değeri 402 milyon 778 bin 803 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 472, daire sayısı ise bin 609 olarak gerçekleşti.
Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 158 bin 039 metrekare, konut dışı kullanım alanı 38 bin 555 metrekare, ortak kullanım alanı 24 bin 22 metrekare oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 564 bin 586 metrekare
Aydın’da, 2020 yılı Ocak-Mart döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 564 bin 586 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 997 milyon 342 bin 558 TL olarak gerçekleşti.
Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 448, daire sayısı 2 bin 854 olarak gerçekleşti.
Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 288 bin 36 metrekare, konut dışı kullanım alanı 62 bin 740 metrekare, ortak kullanım alanı 213 bin 810 metrekare oldu.

Aydın’da 3 ayda 220 bin metre kare alan yapı ruhsatı verildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Aydın Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:49
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:21
Yatsı
21:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı

Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.