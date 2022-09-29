Aydın'da 3 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Çamköy Mahallesi'ndeki evinden "ava gidiyorum" diye ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Durmuş Tosun'u (50) arama çalışmalarına 60 jandarma personeli, komando timi, belediye personeli, AKUT, AFAD ve Beşir Derneğinin arama kurtarma ekipleri katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 2 iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama faaliyetlerinde karadan ulaşımın güç olduğu noktalar dronla taranıyor.

Tosun'un otomobili dün, Habipler Mahallesi yakınlarında bulunmuştu.

