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Aydın'da 400 yıllık Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı restore edilecek

20.12.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 17. yüzyılda inşa edilen ve yok olmanın eşiğine gelen Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 yılı yatırım planına alındığı ve ihale sürecinin ardından restore edileceği bildirildi.

Aydın'da 400 yıllık Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı restore edilecek

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve Arpaz ailesinin üyeleri, Esenköy Mahallesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erim, toplantıda yaptığı konuşmada, tarihi yapının mart ayında restorasyon ihalesinin yapılacağını söyledi.

Konağın ve kulenin plan ve projelerinin hazır olduğunu belirten Erim, "Diğer müştemilatları arkadan gelecek. Bu yapının yanındaki park alanı kamulaştırılacak. Satış alanları, yeme içme alanları yapılacak. Kültür Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar sürüyor. Biz de Ankara'dan ihale sürecini takip edeceğiz." dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bölgenin turizme kazandırılması noktasında mücadele verdiklerini ifade ederek, "Turist ziyaretlerinin daha kalifiye hale gelmesi, en güzel şekilde ağırlanması, satış stantlarının ve yöresel lezzetlerin olması Nazillimize ciddi bir turizm geliri sağlayacaktır. Üretim aşamasında burada yaklaşık 50 milyon lira gibi bir harcama yapılacaktır. Devletimiz burada ciddi bir yatırım yapacak." şeklinde konuştu.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı'nın 2023 yılı yatırım planına alındığını, çalışmaların 2023 yılında başlayarak üç yıl içinde tamamlanacağını belirtti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Nazilli ak parti

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