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Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

03.10.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramada kamyonetin kasasında bulunan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla kamyonetin sürücüsü O.P. de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.

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