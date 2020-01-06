Aydın’da 8 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliğinin eğitim gönüllüsü 345 öğretmeni tarafından 8 bin 634 öğrenciye çevre eğitimi verildi.

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;

“Aydın İl genelinde 345 TEMA Vakfı Eğitim Gönüllüsü öğretmenlerimiz tarafından sınıfları ya da kulüplerinde 8 bin 634 öğrencimize çevre eğitimi vermekteler. TEMA Vakfı gönüllüleri olarak, ekolojik okur yazar bir toplumu oluşturmak için birinci önceliğimiz eğitimdir. Öğretmenlerimize TEMA Vakfı tarafından hazırlanan eğitim materyalleri, etkinlikler öğretmen kitabı, iş takvimi verilmiştir. Öğretim yılı boyunca öğretmenlerimiz, Kasım-Aralık 2020 aralığında en az okul öncesi okullarımızda 20, ilkokullarımızda 13, ortaokul ve liselerimizde 10 etkinlik yapacaklardır. 3 Şubat



