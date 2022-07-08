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Aydın’da ağaca çarpan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

08.07.2022 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da ağaca çarpan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytin ağacına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'nden Kızıllarla mevkisindeki bahçesine 09 TC 421 plakalı traktörüyle çalışmaya giden Rasim Aktaş (89), evine dönmedi.

Bunun üzerine bahçeye giden yakınları, zeytin ağacına çarpan traktörden düştüğü sanılan Aktaş'ı yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve ilkyardım ekipleri, Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aktaş'ın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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