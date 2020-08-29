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Aydın’da Aile Sağlığı Çalışanı İstihdam Edilecek

AYDIN HABERLERİ  | 29.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde Aile Sağlığı Çalışanı bulunmayan Aile Hekimliği Birimi’ne sözleşmeli personel alımı yapılacak.Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın genelinde hizmet veren Aile Hekimliği Birimleri’ne sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Aydın’da Aile Sağlığı Çalışanı İstihdam Edilecek

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde Aile Sağlığı Çalışanı bulunmayan Aile Hekimliği Birimi’ne sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın genelinde hizmet veren Aile Hekimliği Birimleri’ne sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Aile sağlığı çalışanı bulunmayan Buharkent, Nazilli, Söke ve Bozdoğan ilçelerindeki Aile Sağlığı Merkezlerine, sözleşmeli olarak ebe, hemşire, sağlık memuru ve acil tıp teknisyeni alımı yapılacak. Başvurular, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak 4 Eylül Cuma günü mesai bitiminde son bulacak.
“Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek”
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başvurular hakkında yapılan açıklamada “Başvuru, bir dosya ile doğrudan aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Zeybek Mah. İzmir Bulvarı No:118 adresindeki Evrak Kayıt Biriminden giriş yapılarak, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Atama Birimine yapılacaktır. 3. Şahıs ve Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi. Vatandaşlar, personel alımı ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresini ziyaret ederek, başvuru şartları hakkında detaylı bilgi alabilecek.

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Eşiyok Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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