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Aydın’da alev alan şofben paniğe neden oldu

AYDIN HABERLERİ  | 07.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

Aydın’da bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aydın’da alev alan şofben paniğe neden oldu

Aydın’da bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından anında müdahale edilen yangında, ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.
Yangın, Aydın’ın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzeri numara 182’de bulunan Çetin Apartmanı’nda öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan Muhsin H.’ye ait olan evin banyosunda bulunan elektrikli şofben kısa devre yaparak yanmaya başladı. Evde bulunan Muhsin H.’nin eşi 3 çocuğu ile birlikte alt komşusuna sığındı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Hızır Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek söndürdü. Evde küçük çapta maddi hasar oluşurken, apartmanda büyük panik yaşandı. Yangın haberini alır almaz panikle eve gelen Muhsin H., eşi ve çocuklarının durumlarının iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’da alev alan şofben paniğe neden oldu

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Abacı Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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