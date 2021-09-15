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Aydın'da annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

15.09.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, annesini döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Yeni Mahalle Ordu Caddesi'nde yaşayan Ayşe B'nin (60) evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oğlu Mustafa B. (39), emniyetteki ifadesinin ardından Nazilli Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayşe B'den 12 Eylül Pazar gününden bu yana haber alamayan yakınları, durumu İzmir'de oturan oğlu Murat B'ye bildirmiş, Nazilli'ye gelen Murat B, annesini evde üzeri örtüyle kapatılmış ve hareketsiz bulunca durumu polise bildirmişti.

Eve gelen sağlık ekipleri, vücudunda darp izleri olan Ayşe B'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ayşe B'nin, ilçede yaşayan ve darp sonucu yaralandığı gerekçesiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvuran oğlu Mustafa B. gözaltına alınmıştı.

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