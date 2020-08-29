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Aydın’da araç sayısı bir yılda yüzde 3 arttı

AYDIN HABERLERİ  | 29.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Aydın genelinde araç sayısı, bir yıl içerisinde yüzde 3 oranında artış göstererek 467 bin 7 oldu.TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiler kapsamında 2019 yılı Temmuz ayında toplam araç sayısı 453 bin 280 iken, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında bir artış göstererek 467 bin 7’ye ulaştı.Otomobil sayısı yüzde 2 arttıOtomobil sayısı 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 186 bin 61’e ulaştı.

Aydın’da araç sayısı bir yılda yüzde 3 arttı

Aydın genelinde araç sayısı, bir yıl içerisinde yüzde 3 oranında artış göstererek 467 bin 7 oldu.
TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiler kapsamında 2019 yılı Temmuz ayında toplam araç sayısı 453 bin 280 iken, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında bir artış göstererek 467 bin 7’ye ulaştı.
Otomobil sayısı yüzde 2 arttı
Otomobil sayısı 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 186 bin 61’e ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 186 bin 61 adet otomobil, 10 bin 589 adet minibüs, 2 bin 923 adet otobüs, 71 bin 316 adet kamyonet, 9 bin 28 adet kamyon, 136 bin 849 adet motosiklet, 49 bin 485 adet traktör ve 756 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 4,9 ile motosiklette gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 6 bin 344 adet ile motosiklette gerçekleşti.
13 bin 964 aracın devri yapıldı
2020 yılı Temmuz ayında Aydın’da toplam 13 bin 964 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 8 bin 770 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 503 adet ile kamyonet, bin 634 adet ile motosiklet, 543 adet ile traktör, 266 adet ile minibüs, 187 adet ile kamyon, 48 adet ile otobüs ve 13 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.
2 bin 260 aracın trafiğe kaydı yapıldı
2020 yılı Temmuz ayında toplam 2 bin 260 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada bin 253 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 617 adet ile otomobil, 282 adet ile kamyonet, 92 adet ile traktör, 7 adet ile kamyon, 5 adet ile özel amaçlı araçlar, 2 bin adet ile minibüs ve 2 adet ile otobüs geldi.

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Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
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