Aydın'da arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, arkadaş oldukları belirtilen 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak'taki restoranda yemek yiyip alkol alan 3 arkadaş arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Rasim Yıldız ile Hüseyin Çiftçi, D.A. tarafından bıçakla yaralandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rasim Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Çiftçi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince İzmir’in Selçuk ilçesinde gözaltına alındı.

Öte yandan kavga anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz