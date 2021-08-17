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Aydın'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

17.08.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'da asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'deki bir sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan grup, tabanca ve tüfekle olay yerine dönerek tartıştıkları kişilere ateş açtı.

Olayda A.B. (49) ve A.K. (32) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

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