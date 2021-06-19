YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da AVM'de randevusuz aşı uygulamasına vatandaşlar ilgi gösterdi

Aydın'da AVM'de randevusuz aşı uygulamasına vatandaşlar ilgi gösterdi

19.06.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da AVM'de randevusuz aşı uygulamasına vatandaşlar ilgi gösterdi

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir alışveriş merkezinde kurulan aşı istasyonunda randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına vatandaşlarca yoğun ilgi gösterildi.

Novada AVM'deki aşı istasyonunda, vatandaşlar, kayıt işlemini tamamladıktan sonra randevusuz aşılarını yaptırdı.

İstasyonu ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, gazetecilere, il genelinde aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Açıkgöz, 17 ilçede sağlık ekiplerinin en ücra yerlere kadar gidip aşılama çalışması yaptığını, aşılamanın hızını daha artırmak için insan hareketliliğinin fazla olduğu noktalara aşı istasyonu kurduklarını anımsattı.

Bu kapsamda özellikle cumartesi günleri çok yoğun olan Novada AVM'de bir aşı istasyonu kurulduğunu belirten Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Gerek sağlık çalışanlarımız gerekse de vatandaşlarımız açısından uygun şartların oluşturulduğu konforlu ortamlarda aşılama hızını artırma için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu şartların uygun olduğun bütün alanlarda aşılama yapacağız. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz özellikle aşıların tedarik edilmesi noktasında lojistik çalışmalarını dinamik şekilde takip ediyor. Aşı güvenliği konusunda en ufak tereddüt oluşturmayacak şekilde çalışıyoruz. Süreç çok dinamik şekilde yürütülüyor. İhtiyaca göre aşılar güvenli bir şekilde istasyona ulaştırılıyor."

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Açıkgöz, il genelinde birinci dozda 752 bin sayısına ulaştıklarını, Efeler ve Kuşadası ilçesindeki AVM'lerde de benzer uygulamayı yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

AVM'deki aşılama uygulamasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeTaşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
GÜNCELLEME - Didim Belediye Başkanı Atabay ile avukatı, bir grubun sopalı saldırısına uğradıGÜNCELLEME - Didim Belediye Başkanı Atabay ile avukatı, bir grubun sopalı saldırısına uğradı
Anahtar Kelimeler:
Aşı

Aydın Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:41
Yatsı
22:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cumartesi

Abacı Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.