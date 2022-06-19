Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde balık tutmak için çaya elektrik veren kişinin 14 yaşındaki oğlu, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Çine ilçesi Saraçlar Mahallesi'nde oturan H.Y (44), babası S.Y (70), oğlu E.Y (14) ve arkadaşı M.Ş ile birlikte balık avlamak için Karpuzlu Abak Mahallesi Ozan Damları mevkisinden geçen çaya gitti.

H.Y, balık tutma işini hızlandırmak için bölgedeki bir elektrik panosundan çaya elektrik verdi.

Bu sırada balıkları kontrol etmek için çaya giren E.Y, akıma kapıldı.

Bilinci kapalı olarak Çine Devlet Hastanesine götürülen E.Y, kurtarılamadı.

Olay sonrası fenalık geçiren baba H.Y. de hastanede tedavi altına alındı.



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