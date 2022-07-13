Aydın'da babasının çalıştığı inşaattan düşen 13 yaşındaki çocuk öldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde apartman inşaatından düşen 13 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde babasının çalıştığı İstiklal Mahallesi'ndeki apartman inşaatına giden A.K, binanın 4. katından zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun inşaat işçisi babası S.K, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.



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