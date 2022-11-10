Aydın'da babasının park etmeye çalıştığı otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Aydın'ın Didim ilçesinde babasının park etmeye çalıştığı otomobilin aniden hızlanarak çarptığı kişi ağır yaralandı.

Efeler Mahallesi'nde Hüseyin A. (72), 06 YTG 09 plakalı otomobilini evinin önüne park etmek istedi.

Dışarıya çıkarak babasını yönlendirmeye çalışan oğlu Serkan A. (46), bir anda hızlanan otomobilin altında kaldı.

Ambulansla önce Didim Devlet Hastanesine ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası ifadesi alınan Hüseyin A'nın yapılan ölçümde alkollü olduğu belirlendi.

Hüseyin A'nın ifadesinde fren yerine gaza bastığını söylediği öğrenildi.

Bu arada olay anını, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

