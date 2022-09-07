Aydın'da bir çiftlik evinde büyük boyutlu Roma kabartmaları ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde Roma dönemine tarihlenen ve aralarında büyük boyutlu kabartmaların da yer aldığı 85 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı aldı.

Eve düzenlenen operasyonda bahçe bölümünde büyük boyutları ve canlı figürleriyle dikkat çeken kabartmalar, bir heykel başı ve sütun parçalarının da bulunduğu 85 parça tarihi eser ele geçirildi.

Roma dönemine tarihlenen eserlerle ilgili Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



