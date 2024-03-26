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Aydın’da bir kişi ağaçta asılı halde bulundu

İHA İHA
26.03.2024 13:31
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Aydın’ın Köşk ilçesinde bir kişi ağaçta asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Baklaköy Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çobanlık yapan bir kişi ağaçta bir kişinin asılı halde olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de yaptıkları incelemelerde şahsın 43 yaşındaki Faruk Aytek olduğunu tespit etti. Aytek’in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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