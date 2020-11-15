YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Aydın'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 15.11.2020 22:47 | Son Güncelleme

Aydın'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Olaydan sonra kaçan ve Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Pilav Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yakalanan şüpheliler A.A. ve B.D, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İşlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

- Olay

Ege Mahallesi Saklıkent sitesinde dün buluşan Fırat Kelemen ve Vade B. ile yanlarına gelen A.A. ve B.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. yanında taşıdığı bıçakla Fırat Kelemen ve Vade B'yi yaralamıştı.

Vade B'nin hafif yaralandığı kavgada, boğazından bıçaklanan ve durumu ağır olan 2 çocuk babası Kelemen, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavgaMasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazar

İmsak
06:18
Sabah
07:42
Öğle
12:58
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:23

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazar

Demir Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Buket Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.