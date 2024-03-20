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Aydın'da bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

AA AA
20.03.2024 09:43
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Abidin Canbazoğlu'nun Davutlar Mahallesi'ndeki evinde darbedilmiş şekilde ölü bulunmasından dolayı gözaltına alınan A.A'nın (39) polisteki işlemleri tamamlandı.

Kuşadası Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polisteki ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmeyen A.A'nın hakimlikteki ifadesinde de suçsuz olduğunu söylediği öğrenildi.

OLAY

Davutlar Mahallesi'nde önceki gün, Abidin Canbazoğlu'nun (75) evinde darbedilmiş şekilde ölü bulunmasının ardından çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canbazoğlu'yla görüşen son kişinin A.A. (39) olduğunu belirlemişti.

Şüpheli, Efeler ilçesindeki evinde yakalanmıştı.

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