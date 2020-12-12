YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da çiftçilere düve alım desteği verilecek

Aydın’da çiftçilere düve alım desteği verilecek

AYDIN HABERLERİ  | 12.12.2020 12:26 | Son Güncelleme

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüzde 40 hibeli damızlık düve alım desteği müracaatlarının başladığını duyurdu.Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Başvurular tarım il-ilçe müdürlüklerine 07-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aydın’da çiftçilere düve alım desteği verilecek

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüzde 40 hibeli damızlık düve alım desteği müracaatlarının başladığını duyurdu.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Başvurular tarım il-ilçe müdürlüklerine 07-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuracak yetiştiricinin 05 Kasım 2020 tarihinden önce TURKVET’e kayıtlı olması gerekir. Bakanlıkça belirlenen gebe düve fiyatı 14 bin TL/baş, 8-15 aylık boş dişi sığır 8 bin TL/baş üzerinden yüzde 40 hibe verilir. Karar yayım tarihinden önce en az 8 aylık dişi sığır ve mandalar dahil olmak üzere kapasitesini 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. Mücbir sebepler dışında 2 yıl içerisinde alınan hayvanlar satılamaz. Ölüm ve mecburi kesimlerde en geç 90 gün içinde Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar konulur. Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, Karar’ın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:07
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Atasoy Eczanesi
Merkez
Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.