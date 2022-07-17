Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, çam ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.
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