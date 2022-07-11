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Aydın'da denize giren 18 yaşındaki genç, boğuldu

11.07.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da denize giren 18 yaşındaki genç, boğuldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'ndan denize giren Arda Kalkan (18), yaklaşık 15 dakika sonra çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu.

Karaya çıkarılan gence ilk müdahale, buradaki bir sağlık personeli tarafından yapıldı. Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Kalkan, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.

Arda Kalkan'ın Kuşadası'na tatil için Bursa'dan geldiği öğrenildi.

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