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Aydın'da deve güreşi festivali düzenlendi

26.12.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen deve güreşi festivali, Ayter Güreş Arenası'nda yapıldı.

Aydın'da deve güreşi festivali düzenlendi

Çevre illerin yanı sıra Akdeniz ve Marmara bölgelerinden de develerin getirildiği güreşleri, çok sayıda kişi izledi.

"Dünya Kupası" kategorisinde, Süleyman Şekerci'ye ait "Kara Şövalye"yi yenen Nuri Karagöz'ün devesi "Karagözoğlu" şampiyon oldu.

Dereceye girenlere kupalarını CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilçe belediye başkanları verdi.

Çerçioğlu gazetecilere, festivallerle Yörük kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Havanın güzel olmasıyla festivalin ilgi gördüğünü aktaran Çerçioğlu, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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