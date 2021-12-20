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Aydın'da doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

20.12.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde adli muayene işlemi için sevk edildiği Didim Devlet Hastanesi acil servisinde görevli hekimi darbeden şüpheli T.D.Y. gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gözaltı işlemi sonrası mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan tespitler üzerine şüpheli T.D.Y'nin 18 Aralık'ta serbest bırakıldığı belirtildi.

Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli T.D.Y'nin 19 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alındığı, sağlık görevlisine yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işleminin toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı kaydedildi.

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