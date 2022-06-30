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Aydın'da durdurulan otomobilde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

30.06.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da durdurulan otomobilde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da durdurulan otomobilde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 75 kilogram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın-İzmir Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 75 kilogram skunk, bir tabanca ile mermi ele geçirildi.

Bununla ilgili U.K, S.T. ve B.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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