Aydın'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı hurdacı öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 17 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı seyyar hurdacı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücü belgesi bulunmayan Y.M.D'nin (17) kullandığı 34 LA 4584 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolundaki ASKİ Genel Müdürlüğü Nazilli hizmet binası önünde, el arabasıyla seyyar hurdacılık yapan Mehmet Salih Kişmir'e (63) çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Kişmir, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Y.M.D. gözaltına alındı.



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