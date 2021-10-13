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Aydın'da evinde ölü bulunan hakim için adliye önünde tören düzenlendi

13.10.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da evinde ölü bulunan hakim için adliye önünde tören düzenlendi

Aydın'da evinde ölü bulunan hakim Aydın Tuncalı'nın cenazesi, adliye binası önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Muğla'ya gönderildi.

Aydın Vergi Mahkemesi hakimi Aydın Tuncalı'nın (53) Türk bayrağına sarılı cenazesi, adliye binası önüne getirildi.

Burada konuşma yapan Mahkeme Başkanı Zeren Ayhan, tüm mesai arkadaşlarının gönlünde yer bulan Tuncalı'nın ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını, onu unutmayacaklarını söyledi.

Törene Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Tuncalı'nın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Tuncalı'nın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarında ikamet eden Aydın Tuncalı'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, dün çilingir yardımıyla girilen evde Tuncalı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Herhangi bir kesici alet izi bulunmayan ceset, otopsiye gönderilmişti.

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