Aydın'da evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi 2387 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın üst katındaki dairede yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının çıktığı evde ikamet eden A.A'nın, aile içindeki tartışma sırasında evini ateşe verdiği öne sürüldü.

Gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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