YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Aydın'da evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

26.09.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi 2387 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın üst katındaki dairede yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının çıktığı evde ikamet eden A.A'nın, aile içindeki tartışma sırasında evini ateşe verdiği öne sürüldü.

Gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan buraya koşuyor! "Çocuk istedim çocuğum, ev istedim evim oldu"Duyan buraya koşuyor! "Çocuk istedim çocuğum, ev istedim evim oldu"
Siville evlenecek olan prenses serveti reddetti! İşte vazgeçtiği paraSiville evlenecek olan prenses serveti reddetti! İşte vazgeçtiği para
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulunduGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
yangın polis Gözaltı

Aydın Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazar

İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
13:05
İkindi
16:28
Akşam
19:07
Yatsı
20:23

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazar

Canver Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.