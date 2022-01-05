Aydın'da firari hükümlü hırsızlık yaparken yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir hurda deposundan malzeme çaldıkları belirlenen aralarında firari hükümlünün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri M.Ç'yi sorguladı.

Bölgede yürütülen çalışma sonucu yaklaşık 1 ton hurda malzemenin bulunduğu araçtaki Ş.K. ve O.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.K'nin hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlılar tutuklandı.



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