Aydın'da "fuhuş" operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının da katkı verdiği operasyonda, "insan ticareti", "fuhuş için yer temini", "fuhşa aracılık” gibi suçlar işlediği öne sürülen 28 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 150 fişek, kılıç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Suçtan elde edildiği düşünülen 361 bin lira, 9 bin 500 dolar, 2 bin 200 avro ve 75 gram altına el konuldu.

Fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 66 kadın da operasyon kapsamında yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

