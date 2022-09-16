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Aydın'da geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 52 göçmen yakalandı

16.09.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 52 göçmen yakalandı

Aydın'da geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 52 göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Didim ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik botu radarı tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Aydın'da geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 52 göçmen yakalandı

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