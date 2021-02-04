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Aydın’da güneşi gören kendini dışarıya attı

04.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Aydın’da termometrelerin 26 dereceyi göstermesini fırsat bilen Aydınlılar, sokağa akın etti.Aydın genelinde bugün artan hava sıcaklıkları ile birlikte güneşi gören vatandaşlar, parklara akın etti.

Aydın’da termometrelerin 26 dereceyi göstermesini fırsat bilen Aydınlılar, sokağa akın etti.
Aydın genelinde bugün artan hava sıcaklıkları ile birlikte güneşi gören vatandaşlar, parklara akın etti. Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometreler Şubat ayında 26 dereceyi gösterirken güneşli havanın tadını çıkardı. Özellikle Atatürk Kent Meydanı’nda yoğunluk oluşurken, zaman zaman sosyal mesafenin de kaybolduğu gözlemlendi. Pandemi tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden emniyet ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.
Efeler’deki sıcak havayı sadece Aydınlılar değil köpekler de fırsat bildi. Atatürk Kent Meydanı’nda çimlere ve kaldırım kenarlarına yatan köpekler, güneşin tadını çıkardı. Kalabalığa aldırmadan güneşin altında uyuyan köpekler, renkli görüntüler oluşturdu.
“Sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek”
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarından itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerine gelmesi bekleniyor. İl genelinde sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Pazartesi günü ise yağışların başlayacağı tahmin ediliyor.

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Aydın Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:03
Öğle
13:28
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
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Kusadasi
Nevzat Akar Eczanesi
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