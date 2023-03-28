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Aydın'da hafif ticari aracın çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

28.03.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu 11 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Konak Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki C.N.B'ye, M.G. yönetimindeki 48 AIR 231 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan C.N.B, ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.N.B. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü M.G, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Hafif ticari aracın kız çocuğuna çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası güvenlik kamerası Hafif ticari araç

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