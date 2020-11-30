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Aydın’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

AYDIN HABERLERİ  | 30.11.2020 20:33 | Son Güncelleme

Kovid-19 ile mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirlerin ardından, tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın genelinde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yeni kararlar da belli olurken, Aydın genelinde haftasonu tam kısıtlama uygulanacak.

Aydın’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Kovid-19 ile mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirlerin ardından, tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın genelinde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yeni kararlar da belli olurken, Aydın genelinde haftasonu tam kısıtlama uygulanacak. Haftaiçi saat 21.00 ile 05.00 arası uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, haftasonu tam kısıtlama şeklinde uygulanacak. Cuma akşamı saat 21.00’de başlayacak olan tam kısıtlama Pazartesi saat 05.00’a kadar devam edecek. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması kararı ise yarın gece başlayacak.

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İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:02
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

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Esin Eczanesi
Merkez
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Merkez
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