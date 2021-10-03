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Aydın'da hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

03.10.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ege Bölgesi'nde yaptığı hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan M.A'nın bulunduğu adresi tespit etti.

Hakkında 13 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan M.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinde gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ceza

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