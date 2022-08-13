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Aydın'da "incir cipsi" mesaisi başladı

13.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taze incirin ince dilimler halinde kurutulmasından elde edilen "incir cipsi", paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor

FERDİ UZUN - Dünyanın önde gelen incir üretim merkezlerinden Aydın'da, incirin ince dilimler halinde kurutulmasıyla elde edilen "incir cipsi" mesaisi başladı.

Aydın'da 40 bin hektarlık alanda yılda ortalama 200 bin ton incir yetiştiriliyor. İncirin yaklaşık 70 bin tonu kurutularak ihraç ediliyor, bir kısmı ise taze olarak satışa sunuluyor.

Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde inciri daha yüksek fiyatla satmak amacıyla küçük işletmelerde ve evlerde "incir cipsi" olarak adlandırılan kurutulmuş ürün hazırlanıyor.

"İncir cipsi"nin üretim süreci, tarladan taze olarak toplanan incirlerin bıçakla ince ince dilimlenmesiyle başlıyor. Özel sepetlere serilen incirler, gölgelikli teraslarda ya da evlerin bahçelerinde kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 1 hafta bekletilen incirler kurutulduktan sonra paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Birçok kadın, hazırladıkları "incir cipsleri"ni sosyal medya üzerinden satışa sunuyor. Bu ürün, kuru incirin yaklaşık 2-2,5 katı fiyatla alıcı buluyor, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor.

- Kanada'dan sipariş aldı

Kuyucak ilçesindeki kırsal Kurtuluş Mahallesi'nde kendisine ait işletmede "incir cipsi" üretimi yapan Yasemin Korkut, hasat döneminde çok yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

Cips şeklinde dilimledikleri incirleri gölgede, rüzgar alan üstü kapalı teraslarda ya da bahçede kuruttuklarını anlatan Korkut, satışlarının çok iyi olduğunu söyledi.

Kanada'dan 500 kilogramlık "incir cipsi" siparişi aldıklarını ifade eden Korkut, "Bu sene hedefimiz ihracattı. Allah'ın izniyle ihracata başladık. Şu an kuruyan tüm ürünlerimiz ihracata gidecek. Bu bizi çok gururlandırıyor, çok heyecanlıyız." diye konuştu.

- "İncir cipsi" işinde kadınlar çalışıyor

"İncir cipsi" işinde çalışan kadınlardan Sevilay Şentürk de sıcak havaya rağmen çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

Ürünleri her gün tarladan taze taze topladıklarını vurgulayan Korkut, "Bunu bayanlar yapıyor çünkü çok ince işçilik ve hijyen gerektiriyor. Severek çalışıyoruz. İncir hassas ve ince işçilik gerektiriyor. Sezon başladığında 1 ay kadar incir cipsiyle uğraşıyoruz daha sonra kuru incire geçiyoruz." diye konuştu.

Aynı mahalledeki Hatice İmran da mahalledeki kadınların geçim kaynağının "incir cipsi" olduğunu, çok sipariş aldıklarını ve Türkiye'nin her yerine kargo ile ürünlerini gönderdiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
incir hasat kadın

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