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Aydın'da incir işleme tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu

27.09.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde incir işleme tesisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Aydın-Denizli kara yolu üzerindeki Ali Çevik'e ait incir işleme tesisinin depolama kısmında yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına Nazilli Belediyesine ait iş makineleri de katıldı.

Dumandan etkilenen itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Mehmet Çömden ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kontrol altına alınan yangın, tesiste hasara neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
incir tesis

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