Aydın'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsrail'i protesto etmek ve Filistinlilere destek amacıyla Belediye Meydanı'nda bir araya gelen ve ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan üyeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Meydanda "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Gazze'ye selam, direnişe devam" sloganları atıldı, "Soykırıma hayır" pankartı açıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Gazze'de hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından yaptığı konuşmada, İsrail zulmünün tüm dünyanın gözü önünde sergilendiğini ve saldırılarda günahsız insanların yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu Aydın İl Başkanı Nefise Şahin, katliama ve insanlık vahşetine "dur" demek için toplandıklarını belirtti.

Şahin, "Hak-İş ve Memur-Sen olarak kuruluşumuzdan bu yana tavrımız, duruşumuz ve mücadelemiz açık ve nettir. Filistin'den yana olduğumuzu burada bir kere daha ortaya koyuyoruz." dedi.

Memur-Sen Aydın İl Başkanı Fatih Taşpınar ise Filistin direnişinin sembol isimlerine, insanlığın öldüğü Doğu Türkistan'a ve yeryüzünde zulüm gören tüm coğrafyalara selam gönderdi.

İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı'nın duasının ardından topluluk dağıldı.

Eyleme, Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonu çatısı altında bulunan sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

