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Aydın'da kadınlardan şiddete karşı "sessiz çığlık" gösterisi

25.11.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinliğe, eski eşi tarafından baltayla yaralanan İlke Kuleli'nin de aralarında olduğu şiddet görmüş kadınlar da katıldı.

Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği öncülüğünde bir grup kadın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Sessiz çığlık" ismini verdikleri gösteri yaptı.

Siyah kıyafetler giyip yüzlerini beyaza boyayan kadınlar, Sevgi Yolu'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, boyunlarına cinayete kurban giden kadınların isimlerinin bulunduğu kağıtlar astı.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosundan oyuncular da kadına yönelik şiddetin anlatıldığı tiyatro oyunu sergiledi.

Dernek Başkanı Habibe Gürer, daha özgür, daha eşit ve şiddetsiz bir yaşam istediklerini söyledi.

Eski kocası tarafından baltayla yaralanan İlke Kuleli'nin de aralarında olduğu şiddet görmüş kadınlar da etkinliğe katıldı. Kuleli, yaptığı açıklamada, "Hep birlikte el ele güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da kadınlara destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
şiddet destek kadın

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