Aydın’da kara kış etkisini gösterdi

Aydın’ın yüksek kesimlerinde aniden bastıran kar yağışları zaman zaman hayatı olumsuz etkilese de beyaz gelinliğini giyen Aydın dağlarında kartpostallık manzaralar oluştu.

Aydın’ın Köşk, Nazilli, Kuyucak, Buharken, Karacasu, Bozdoğan, Çine ve Koçarlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren aralıklarla yağan kar rakımı yüksek yerleşim bölgelerinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazır bekletilen ekipler karla kapanan ya da buzlanma olan yollarda ulaşımın aksamadan sağlanması için adeta dağdan dağa koştu.

Kar yağışının nadir görüldüğü Koçarlı’ya bağlı birçok köy de beyaza büründü. Koçarlı Bağacık-Milas yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürüş güvenliği tehlikeli olduğu için ulaşıma kapandı. Koçarlı Latmos Bölgesi’nde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle de Milas’a bağlanan yolun trafiğe kapandığı belirtildi. Bu arada Yığıntaş Bölgesi’nde beyaza bürüne çam ormanları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Aydın’da nadir görülen kar manzaralarını yakından görmek ve beyaz örtünün keyfini yaşamak isteyenler yüksek kesimlere akın etti.

