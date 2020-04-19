YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da kavga edip polise mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı

Aydın'da kavga edip polise mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı

AYDIN HABERLERİ  | 19.04.2020 00:59 | Son Güncelleme

Aydın'da kavga edip polise mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı

Aydın'da kavga eden ve polise direnç gösteren 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ovaeymir Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, ayırdığı kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazmak istedi. Bu esnada kavgaya karışan bazı kişiler, polise mukavemet edince kısa süreli arbede yaşandı.

Ekipler, gözaltına aldığı 6 kişiye tedbir kararlarına uymadıklarından dolayı idari para cezası kesti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
Anahtar Kelimeler:
Kavga Mukavemet sokağa çıkma

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona evde kalan erkeklerin hünerlerini ortaya çıkardı

Korona evde kalan erkeklerin hünerlerini ortaya çıkardı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yoğun hasta nakil mesaisi

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yoğun hasta nakil mesaisi

Sokak hayvanları için Kuşadası’na 4 ton mama gönderildi

Sokak hayvanları için Kuşadası’na 4 ton mama gönderildi

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Aydın Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:13
İkindi
16:55
Akşam
19:55
Yatsı
21:16

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Beyza Eczanesi
Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.