Aydın'da kavgada tabancayla vurulan kişi öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'ndeki bir restoranda, iş yeri sahibi M.A (30) ile aralarında önceden husumet bulunan M.S (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, tabancayla ateş ettiği M.S'yi ağır yaraladı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.



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