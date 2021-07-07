Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı

Çine ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü 4 kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, E.K, H.Y ve M.Y'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



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