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Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı

07.07.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı

Çine ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü 4 kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, E.K, H.Y ve M.Y'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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