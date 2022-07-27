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Aydın'da kız arkadaşı tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

27.07.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kız arkadaşı tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı uyruklu sevgilisi tarafından vurulan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 13 Temmuz'da Hakan Uzun (38), sevgilisi Kırgızistan uyruklu Baktygul İsmailova ile çıkan kavgada tabancayla yaralandı.

Bir süredir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Uzun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan tabanca

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