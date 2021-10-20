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Aydın'da komşusunun silahla yaraladığı kişi hayatını kaybetti

20.10.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da komşusunun silahla yaraladığı kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Bozköy Mahallesi'nde yaşayan İ.Ü. ( 26) ile aralarında husumet bulunan komşusu İsmail Güllü (48) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

İ.Ü'nün tabancayla ateş etmesi sonucu İsmail Güllü, yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Güllü kurtarılamadı, İ.Ü ise gözaltına alındı.

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