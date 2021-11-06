Aydın'da kovalamacayla yakalanan aracında tavanında 2,5 kilogram uyuşturucu bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan otomobilin tavanında 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Aydın'a uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Takibe alınan 2 otomobilden polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan bir sürücü, ilçede kurulan barikatına ve polis aracına da çarpıp kaçmaya çalışırken otomobilin tekerlerine silahla ateş edilmesi sonucu durduruldu.

Araçta narkotik detektör köpeği "Gece" ile yapılan aramada, otomobilin tavanına zulalanmış 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Her 2 araçtaki S.A, K.Ö, O.Y ve N. D, gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, ehliyetine el konulan kaçan sürücü N.D'ye uyuşturucu kullanmak ve taşımak, trafik kurallarına uymamak, mala zarar vermekten de 8 bin 500 lira para cezası kesildi.

