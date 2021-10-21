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Aydın'da leğen kemiğinde tümör olan hasta "radyofrekans"la sağlığına kavuştu

21.10.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ferit Tufan Özgezmez: - "Sadece tümörü olduğu yerde doğru tespit ederek yakıp, radyofrekansla yok etme tekniğiyle yaptık. Büyük bir ameliyattan kurtarıyor. Yara ve dikiş izi olmuyor. Normal hayatlarına daha hızlı dönmelerini sağlıyor"

Aydın'da 36 yaşındaki Burcu Kuşaksız'ın leğen kemiğinde görülen tümör, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde radyofrekans yöntemiyle temizlendi.

Daha önce yakalandığı meme kanserini 2018'de yenen iki çocuk annesi ev hanımı Burcu Kuşaksız'ın leğen kemiğinde de tümöre rastlandı.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran kadın, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ferit Tufan Özgezmez'ün uyguladığı radyofrekans yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Özgezmez, basın mensuplarına, kemikte görülen tümörlerin genelde açık ameliyat yöntemiyle alındığını ve bunun sonucunda kemik kaybı oluştuğunu belirtti.

Özel bir teknik uyguladıklarını aktaran Özgezmez, "Sadece tümörü olduğu yerde doğru tespit ederek yakıp, radyofrekansla yok etme tekniğiyle yaptık. Büyük bir ameliyattan kurtarıyor. Yara ve dikiş izi olmuyor. Normal hayatlarına daha hızlı dönmelerini sağlıyor. Klasik yöntemlerle tedavi etseydik iki bölgede kemik eksikliğine neden olacaktık. Kemikler çıkarılmadı ve iyileşme süreci daha hızlı oldu." ifadelerini kullandı.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ise böyle bir yöntemle hastanın sağlığına kavuşmasından dolayı gururlu olduklarını söyledi.

- "Hayatın değerini daha fazla öğrendim"

Kuşaksız, yakalandığı iki hastalıkta da moralini yüksek tuttuğunu söyledi.

Tümör ameliyatına girerken çok korktuğunu anlatan Kuşaksız, "Uzun süre yürüyememe, başkasına muhtaç olma düşünceleri beni çok fazla geriyordu. Fakat ameliyattan sonra kalkıp yürüyerek gitmek bambaşka bir duyguydu." dedi.

İyileşme sürecinin rahat olduğunu belirten Kuşaksız, şöyle konuştu:

"Kendime bu hastalığı hiç kondurmadım. 'Ben kanserim' demedim. 'Evet böyle bir hastalık var ve geçecek' dedim. Tedavilerime devam ettim. Kendime hobiler edindim. Hayatımın değerini daha fazla öğrendim. Benim için hayatı daha iyi anlama adına bu rahatsızlık belki daha iyi oldu. İyi bir durum değil ama demek ki bazı şeylerin değerini anlayabilmek için herhalde kötü şeyleri yaşamak gerekiyor."

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