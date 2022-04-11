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Aydın'da lokantadan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

11.04.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da lokantadan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, lokantadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı Mahallesi'ndeki bir restorandan televizyon, kuru incir, ısıtıcı, uydu cihazı, gramofon gibi bazı eşyaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede çalışma yürüten polis, şüpheliler G.Y. (40), N.Ş. (19) ve A.Ş'yi (17) gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada, çalınan malzemeler ile 6 gram metamfetamin, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılardan A.Ş, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen G.Y. ile N.Ş. tutuklandı.

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