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Aydın’da maske takmayan 56 kişiye 57 bin TL ceza kesildi

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Aydın’da gerçekleştirilen Korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında maske takmayan 56 kişiye 57 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 7 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.

Aydın’da gerçekleştirilen Korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında maske takmayan 56 kişiye 57 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 7 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor. Aydın il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde denetlenen; 3 bin 377 iş yerinden 11 iş yerine 3 bin 943 TL, maske kontrolü yapılan 5 bin 256’den 64 kişiye 57 bin 600 TL ve sosyal mesafe kontrolü yapılan 2 bin 754 kişiden 138 kişiye 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 64 bin 693 TL idari para cezası uygulandı.

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